Rio Itajaí-Mirim pode sair da calha no início da noite em Brusque

A Defesa Civil de Brusque informa que o primeiro pico do rio Itajaí-Mirim deve ocorrer por volta das 18h deste domingo, 7. Por conta das chuvas do fim de semana, o nível do rio deve atingir 4,2 metros, com base no pico das cidades vizinhas Botuverá e Vidal Ramos.

Com esse nível, há a possibilidade de o rio sair da calha na região do Emma II. Se a projeção se concretizar, será necessário fechar a via.

Mais tarde, durante a noite e madrugada, o rio deve ter novos picos, com a possibilidade de sair da calha na região da ponte estaiada. Porém, para fazer a projeção exata, a Defesa Civil terá que aguardar a estabilização do rio em Vidal Ramos e Botuverá.

Leia também os destaques da semana:

1. Após proibição, torneio de canto de pássaros pode retornar em Brusque; entenda

2. Zen SA, de Brusque, anuncia novo CEO; saiba quem é

3. WhatsApp deixará de funcionar em 15 modelos de celular; saiba quais

4. Luciano Hang e Havan se manifestam após TJ-SC decidir afastar indenização que a Folha de S.Paulo pagaria aos dois

5. Governo divulga lista de marcas de café impróprias para consumo

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: