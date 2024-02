Mala com maconha que saiu de Brusque é abandonada em rodoviária no RS

No último sábado, 10, uma mala com 10 kg de maconha, que estava em um ônibus que saiu de Brusque, foi abandonada na rodoviária de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.



A Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul estava realizando uma operação, com intuito de fiscalizar e revistar bagagens, quando encontraram a mala abandonada. Ao todo, haviam 14 tabletes de maconha dentro da mala.

Ao chegar no destino final do ônibus, que seria a cidade de Soledade (RS), a suspeita tentou recuperar a mala, mas descobriu que a bagagem foi apreendida em Passo Fundo.

A Polícia conseguiu identificar a mulher e ela irá responder por tráfico de drogas. Mais informações não foram divulgadas.

