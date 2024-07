Materiais radioativos furtados em São Paulo seriam entregues em Blumenau

O furto de uma caminhonete que transportava materiais radioativos em São Paulo é investigado pela Polícia Civil. Parte do material seria entregue em Blumenau e outra parte em Curitiba, capital do Paraná. O caso ocorreu no dia 30 de junho, na Zona Leste de São Paulo, mas a situação só foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

O veículo furtado, que pertence a uma empresa do segmento de equipamentos médicos, continha um gerador de 68Ge/68Ga (Germânio/Gálio) e quatro unidades de blindagens de geradores de 99Mo/99mTc exauridos.

De acordo com nota publicada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o furto do material que estava em um veículo Saveiro ocorreu “por imprudência do motorista, que decidiu levar o automóvel para local diverso do pátio seguro onde o veículo deveria ficar abrigado durante à noite, o veículo foi furtado”.

Material radioativo

A nota ainda afirma que o material radioativo furtado se enquadra na categoria 4, representando risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente. No entanto, “a manipulação inadequada e de forma constante, ainda pode vir a causar danos à saúde do manipulante”.

Por fim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear garante que foi registrado um boletim de ocorrência do caso e que a equipe já trabalha para apurar detalhes sobre a localização do material radioativo.

Para o portal CNN, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que investiga o caso para recuperar o material radioativo e o veículo furtado, além de identificar o autor do crime.

Qualquer informação pode ser repassada para CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763, e também para a Polícia.

Confira a nota da CNEN na íntegra

Nota à Sociedade – Esclarecimento sobre o veículo furtado contendo material radioativo

A empresa de Transporte MEDICAL ALD por meio de e-mail à Diretoria de Radioproteção e Segurança (DRS) da CNEN, às 21h57 do dia 30/06/2024, comunicou o furto do veículo de transporte de material radioativo de marca/modelo VW saveiro, placa RFI873 que continha um gerador de 68Ge/68Ga e 4 unidades de blindagens de geradores de 99Mo/99mTc exauridos. A referida empresa, que possui Supervisor de Proteção Radiológica em Transporte e Plano de Proteção Radiológica para Transporte aprovado pela CNEN, estava à serviço da R2PHARMA – Radiofarmácia Centralizada LTDA, que por sua vez, também enviou comunicação à DRS dia 01/07 comunicando o ocorrido.

Segundo relatos, o veículo transportava a fonte geradora de radiofármacos para as cidades de Curitiba/PR e Blumenau/SC para uso médico. Essa fonte de Germânio/Gálio (68Ge/68Ga) foi fabricada pela empresa Eckert & Ziegler e possui uma atividade corrigida de 29,73mCi, segundo sua última calibração realizada em 11/12/2023.

Segundo o Código de Conduta em Segurança de Fontes Radioativas da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) essa fonte, por sua baixa atividade, se enquadra na categoria 4, representando risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente.

Um boletim de ocorrência foi aberto pelo representante da empresa na MEDICAL ALD junto à 49º D.P. SÃO MATEUS, no dia 01/07/2014 às 12h22, relatando o ocorrido. Consta que, por imprudência do motorista, que decidiu levar o automóvel para local diverso do pátio seguro onde o veículo deveria ficar abrigado durante à noite, o veículo foi furtado.

Desde então, o corpo técnico da CNEN está agindo no sentido de levantar informações sobre a fonte roubada e já apurou que o cadastro da empresa transportadora está regular junto ao órgão regulador, estando autorizada a realizar operações de transporte de materiais radioativos.

Ao mesmo tempo, preparou-se uma divulgação para imprensa informando a população sobre o furto e que, apesar da baixa atividade da fonte e de não se esperar efeitos determinísticos imediatos, a manipulação inadequada e de forma constante, ainda pode vir a causar danos à saúde do manipulante.

Solicitou-se que caso a fonte seja encontrada/localizada, imediatamente seja informada a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763, e também, a Polícia. Apesar da pouca relevância em termos de risco radiológico à população, a CNEN, de forma protocolar e atendendo aos acordos internacionais firmados, fez um informe ao Programa ITDB (Incident and Trafficking Data Bank) da IAEA e também ao Grupo de Trabalho de Combate ao Tráfico Ilícito de material nuclear radioativo do MERCOSUL.

Alessandro Facure,

Diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS/CNEN)

