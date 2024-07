Secretaria de Saúde de Brusque realiza chamamento de agentes comunitários para atuar na Atenção Primária

Mais de 38 agentes comunitários de saúde serão chamados para atuar na Atenção Primária em Brusque. O chamamento, divulgado nesta sexta-feira, 5, ainda será feito pela pasta.

Desde 2019 o chamamento estava paralisado. Os novos agentes comunitários atuarão dependendo de vaga disponível nas localidades em que residem.

O agente comunitário de saúde é um profissional que vem da comunidade. A necessidade de residir na própria comunidade se faz necessária pelo conhecimento da realidade social em que vive.

“Esse é mais um passo da saúde do município. Já faz quatro anos em que nenhum ACS era chamado”, comenta a secretária de Saúde, Dra. Thayse Rosa. “Isso é valorizar a Rede Municipal de Saúde e, claro, dar mais acesso a comunidade aos serviços”, finaliza.

De acordo com a prefeitura, atualmente o município possui 117 agentes comunitários compondo as equipes das Unidades Básicas de Saúde, quantidade insuficiente para atingir todas as áreas necessárias.

