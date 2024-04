Médico da rede municipal de Saúde de Brusque morre aos 62 anos

O médico da rede municipal de Saúde Chao Su morreu aos 62 anos na segunda-feira, 22. A Prefeitura de Brusque emitiu uma nota de falecimento.

Ele era servidor da Secretaria de Saúde há oito anos. Ele será sepultado no Cemitério Parque da Saudade às 10h desta terça-feira, 23.

Leia a nota completa:

“A Prefeitura de Brusque expressa profundo pesar pelo falecimento do médico da Rede Municipal de Saúde, Chao Su, aos 62 anos. Su Chao, como era conhecido, era servidor público da Secretaria de Saúde há oito anos e veio a óbito na noite de segunda-feira, 22. O velório está ocorrendo na Capela Mortuária do Cemitério Municipal Parque da Saudade e o sepultamento será às 10h desta terça-feira, 23, também no Parque da Saudade. Neste momento de luto e consternação, a administração municipal se une em solidariedade a amigos e familiares”.

Correção (23/04 às 9h49): Inicialmente a Prefeitura de Brusque havia divulgado que o nome do médico era Lucas Chao Su. A correção foi feita e o texto está atualizado.

