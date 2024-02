Mega-Sena 2689: apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas neste sábado

Neste sábado, 17, quatro apostas de Brusque e uma de Guabiruba foram premiadas no concurso 2685 da Mega-Sena. Todas acertaram quatro números e acabaram levando R$ 1.231,40. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, na capital de São Paulo.

Veja os detalhes das apostas:

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio BRUSQUE/SC AGUAS CLARAS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.231,40 BRUSQUE/SC IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.231,40 BRUSQUE/SC LOTERICA PE QUENTE 6 Não Simples 1 R$1.231,40 BRUSQUE/SC ZINGARA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.231,40 GUABIRUBA/SC LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.231,40

Confira os números da Mega-Sena 2689:

16 – 48 – 52 – 47 – 09 – 20

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças e quintas-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5. As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

