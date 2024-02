Neste domingo, 18, a cidade de Brusque enfrentou uma série de desafios diante da chuva torrencial que alagou ruas e invadiu residências em várias áreas do município.

Especialmente no bairro Rio Branco, os motoristas se viram em apuros ao tentar contornar os trechos mais afetados, enquanto a água encontrava seu caminho para dentro de algumas casas, demandando esforços dos moradores locais para lidar com a situação.

Números da chuva

Durante a manhã deste domingo, os índices pluviométricos registrados em Brusque atingiram níveis representativos, diante de acumulados que ultrapassaram os 70 mm em diversas áreas num período de tempo surpreendentemente curto.

Um exemplo notável dessa extrema condição meteorológica pode ser ilustrado no Centro da cidade, onde em menos de uma hora foram contabilizados impressionantes 74,4 mm de precipitação.

Esses números elevados não foram exclusivos desse local, pois outros pontos do município também testemunharam índices pluviométricos consideráveis, oscilando entre 19 e 63 mm.

A tabela abaixo apresenta um levantamento abrangente dos acumulados de precipitação registrados não apenas em Brusque, mas em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Esta apuração revela que, ao contrário de Brusque, alguns pontos monitorados então apresentaram baixos registros de chuva ou até mesmo ausência completa de precipitação.

Impactos da chuva em Brusque em fotos

Para concluir esta pauta, vamos compartilhar uma seleção de imagens que ilustram de maneira objetiva, os impactos da intensa chuva que atingiu Brusque na manhã deste domingo.

Convidamos você a conferir a galeria de fotografias abaixo, que capturam de forma vívida as consequências desse evento climático na cidade.

