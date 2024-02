O ciclone Akará está em processo de formação no litoral brasileiro neste fim de semana, inicialmente atuando em caráter subtropical na costa do Sudeste do Brasil, especificamente ao sul do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a análise da Marinha do Brasil, o sistema apresenta uma tendência de deslocamento para o sul do continente, dentro do oceano.

Conforme os dados do órgão, responsável pelo monitoramento, há uma expectativa de que este ciclone subtropical se intensifique ao longo deste domingo, 18, e se transforme em uma tempestade subtropical.

Uma vez alcançada essa condição, o sistema então receberá o nome de Akará, em referência a uma espécie de peixe na língua Tupi.

Ciclone Akará não afetará SC

O meteorologista Piter Scheuer tem acompanhado de perto a evolução e o deslocamento do ciclone Akará.

Após uma análise minuciosa, o profissional conclui que os catarinenses podem ficar tranquilos quanto aos impactos dessa situação.

Embora ele (ciclone) esteja se deslocando para o sul do continente, não são esperados efeitos para Santa Catarina.

Scheuer utilizou suas redes sociais para abordar este tema que se tornou polêmico, devido à avalanche de perguntas recebidas de pessoas amedrontadas.

Ele criticou alguns portais de notícias que, segundo ele, estão espalhando o medo na população de forma irresponsável.

*Acompanhe a nota sobre o ciclone >>

Tenho acompanhado de perto a evolução deste ciclone, agora denominado Akará. O sistema está, de fato, se deslocando para o sul do continente, mas permanecendo dentro do oceano, afastado da costa brasileira, especialmente a de Santa Catarina.

Até o momento, não há indícios de sua aproximação ou de qualquer efeito que possa causar transtornos para o estado.

Portanto, gostaria de tranquilizar aqueles que estão preocupados devido a informações conflitantes, algumas até mencionando a possibilidade de um furacão.

Esqueçam esse ciclone; não há motivo para preocupação em nosso estado. Minha afirmação se baseia nos dados atuais.

Entretanto, considerando a expectativa de que o ciclone se mantenha ativo até pelo menos a próxima quinta-feira, permaneceremos vigilantes em relação à sua evolução nos próximos dias.

Qualquer alteração substancial, que demande um aviso, será imediatamente comunicada à população.

Logo, eventuais trovoadas, mesmo eventualmente fortes podendo ocorrer entre este domingo e os próximos dias, não serão atribuídas a este ciclone, mas sim, às condições normais de verão.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Previsão para o domingo após anúncios

Domingo sem ciclone em Brusque e região

Quanto às condições climáticas para este domingo, 18, previstas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, as análises do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, indicam uma atmosfera com variações.

Em termos práticos, isso então sugere que o tempo não permanecerá completamente estável, no entanto, sem efeito algum do ciclone Akará.

Há a possibilidade de chuvas diante de possíveis trovoadas em qualquer momento do dia, intercaladas por aberturas de sol.

Portanto, Coutinho recomenda para aqueles, com planos de atividades ao ar livre de média a longa duração, que fiquem atentos para evitar contratempos.

Quanto às temperaturas, o profissional não prevê calor intenso, antecipando picos entre 26 e 28ºC, com máximas até, eventualmente, podendo encostar nos a 30ºC na região.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Não menos importante ressaltar, pois, os volumes de chuvas pontuados durante esse intervalo (indicadas em azul).

