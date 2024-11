Mega-Sena: apostadores de Brusque são premiados no concurso 2794

Quatro apostadores de Brusque foram premiados no concurso 2794 da Mega-Sena na noite da quinta-feira, 7. Todos acertaram quatro números e receberam R$897,06.

As apostas foram realizadas nas lotéricas Pé Quente, Dom Joaquim e por meio de canais eletrônicos. Apenas uma é bolão, as demais do tipo simples.

Sorteio

Os números sorteados foram 03 – 09 – 14 – 20 – 28 – 52. O prêmio principal era de aproximadamente R$ 139,8 milhões.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: saiba o que muda no fim de semana após a chuva

2. Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

3. Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: