Moradora de Brusque ganha R$ 200 mil na Trimania deste domingo

Uma moradora de Brusque ganhou o prêmio principal do sorteio da Trimania na tarde deste domingo, 18. O prêmio de R$ 200 mil foi para Luzia Burg, do bairro Souza Cruz.

Além dela, uma outra moradora de Brusque também ganhou R$ 1 mil no Giro da Sorte.

O próximo sorteio da Trimania acontecerá no domingo, 25, o prêmio principal será um apartamento no valor de R$ 200 mil e um carro Onix 0 km. Além disso, haverá sorteios de R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil, com 30 giros da sorte de R$ 1 mil. O bilhete custa R$ 15.

Confira os detalhes

4º sorteio – R$ 200 mil

LUZIA BURG

Souza Cruz, Brusque – SC

30 Giros da Sorte

MARIA DE LOURDES WANKA

Zantão, Brusque – SC

