Buraco na avenida Primeiro de Maio aumenta após as chuvas em Brusque

Na última semana, uma grande erosão se abriu na avenida Primeiro de Maio, devido à uma tubulação que rompeu no local. A Secretaria de Obras iniciou os trabalhos de recuperação, mas após a enxurrada deste domingo, 18, o solo voltou a ceder.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss, relata que a principal preocupação da situação é um poste de luz na calçada. “Acionamos a equipe da Celesc para que já inicie os trabalhos necessários, assim como a Defesa Civil e o Samae”.

Nesta segunda-feira, 19, os trabalhos de recuperação da via devem iniciar, e caso o tempo colabore a equipe deve finalizar tudo no mesmo dia, conforme o secretário. “Pedimos que a população do local e também os condutores trafeguem com muito cuidado no local. Toda sinalização necessária será feita”.

Confira as imagens do local

