Moradores de Brusque e Guabiruba faturam R$ 10 mil na Trimania deste domingo

Moradores de Brusque e Guabiruba faturaram R$ 10 mil cada na Trimania Vale deste domingo, 14. Eles foram premiados no primeiro e no segundo sorteio.

Além disso, três brusquenses também foram sorteados nos 30 giros da sorte e ganharam R$ 2 mil cada.

O próximo sorteio da Trimania Vale ocorre no domingo, 21, e o prêmio principal é um carro Corolla XEi 2.0 automático zero quilômetros + R$ 40 mil reais. Além disso, também serão realizados sorteios de R$ 10 mil, R$ 12 mil e os 30 giros da sorte no valor de R$ 1 mil cada. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de R$ 10.

Confira os premiados na Trimania Vale

1º sorteio – R$ 10 mil

GILMAR LANG

Guabiruba Sul, Guabiruba – SC

2º sorteio – R$ 10 mil

MARIA CÉLIA TRIDAPALLI

Centro II, Brusque – SC

30 giros da sorte – R$ 2 mil

FLAVIO RICARDO RAMOS

Santa Rita, Brusque – SC

ROBERTO HUBER

Rio Branco, Brusque – SC

CARMELITA BECKER SAIBERT

Rio Branco, Brusque – SC

