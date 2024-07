Ex-BBB Nego Di é preso em Florianópolis acusado de estelionato

Nego Di, influenciador que participou do Big Brother Brasil (BBB) em 2021, foi preso preventivamente na manhã deste domingo, 14, acusado de estelionato. Segundo o portal de notícias g1, a prisão ocorreu na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

Nego Di foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) em Santa Catarina nesta última sexta-feira, 12, que apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após promoção de rifas virtuais ilegais.

Porém, o g1 informa que a prisão preventiva foi decretada por outra investigação iniciada pela Polícia Civil em 2022, que apurar o crime de estelionato. Ele teria lesado ao menos 370 pessoas pela venda de produtos por meio de uma loja virtual, mas que nunca teriam sido entregues. Ao g1, a defesa do influenciador disse que iria se manifestar em breve sobre o caso.

Antes de ser preso, Nego Di se manifestou em uma rede social sobre a operação do MP. “Estávamos preparados para o que aconteceu ontem (sexta). Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porquê do que aconteceu ontem.”

Operação

A operação Rifa$ cumpriu mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira. A cidade não foi divulgada, somente que a ação aconteceu no Litoral catarinense. Conforme o Ministério Público do RS, uma mulher foi presa em flagrante após ser localizada uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas sem registro.

Segundo o g1, trata-se da companheira de Nego Di, que pagou uma fiança de R$ 14 mil e foi solta no mesmo dia.

Na operação, veículos de luxo e munição foram apreendidos. Ainda de acordo com o MP gaúcho, o objetivo da operação é, ainda, recolher documentos, celulares e outros objetos para se ter dimensão do suposto crime praticado pelo casal.

Em nota ao g1, os advogados de Nego Di e de sua mulher disseram que a inocência dos investigados seria provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal.

