Moradores sofrem com problemas causados por deslizamento ocorrido em 2022 no Santa Luzia

Os moradores da rua SL-020, no bairro Santa Luzia, em Brusque, entraram em contato com o jornal O Município para expor a situação da via, que sofreu um deslizamento em dezembro de 2022.

Segundo uma moradora, parte de uma residência foi danificada, mas, na época, a Secretaria de Obras resolveu o problema.

“O que nos foi informado é que a rua é privada, então sugerimos fazer uma parceria com a prefeitura para arrumar. O último contato que tivemos foi em agosto do ano passado, depois disso não houve mais retorno”.

Ela diz que na rua há somente oito moradores e que já foram feitas diversas vistorias no local, mas que não foi passada uma resposta para eles.

Prefeitura

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, foram feitas cinco vistorias no local no ano passado. “Este ano não tivemos nenhuma solicitação, o caso está com o Obras”.

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) realizou um parece e concluiu que a via não possui domínio pública. “Por causa disto, não podemos intervir”.

Veja as imagens:

