Motociclista é conduzido ao hospital após colisão contra carro no Guarani, em Brusque

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, 9, em Brusque. O acidente ocorreu às 14h40, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Guarani.

Segundo o relatório, duas viaturas dos bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram um jovem de 20 anos, condutor de uma motocicleta Honda CG Titan preta, deitado na via.

Ele estava consciente, lúcido e já sem o capacete. O motociclista, que apresentava sangramento nasal e relatou ter sentido “calor nas pernas”, foi imobilizado em uma maca rígida e conduzido ao Hospital Azambuja para atendimento médico. Apesar do susto, ele demonstrava sensibilidade e mobilidade em todos os membros.

O condutor do outro veículo envolvido, um Ford Focus prata de Brusque, era um homem de 23 anos que não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar, que prestou apoio na ocorrência.

