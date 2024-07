Festa da Comunidade Santa Paulina é neste fim de semana; confira programação

A Comunidade Santa Paulina, na Travessa Lagoa Dourada, realiza sua tradicional festa nesta semana. O evento inicia na terça-feira, 9, com a santa missa em honra à padroeira, às 19h30.

As celebrações continuam nos dias 10, 11 e 12 de julho, com missas especiais reunindo os participantes da catequese, as pastorais da comunidade, os movimentos e demais comunidades da paróquia, sempre às 19h30.

Durante todos os dias, após a missa, haverá a venda de cachorro-quente e pastel, além de pescaria e roda-da-fortuna.

Já no sábado, 13 de julho, será a missa festiva, às 18h, presidida pelo pároco, padre Diomar Romaniv, com a presença dos festeiros. Após a celebração haverá venda do tradicional churrasco, cachorro-quente, pinhão, doces, roda-da-fortuna e música ao vivo.

Programação

Terça-feira, 9:

19h30 – missa da catequese e familiares – Pe. Mariano

Após a missa, cachorro-quente, pescaria e roda-da-fortuna

Quarta-feira, 10:

19h30 – missa com todas as pastorais da comunidade – Pe. Jaime;

Após a missa, cachorro-quente, pastel e roda-da-fortuna.

Quinta-feira, 11:

19h30 – missa com as comunidades da paróquia – Pe. Tiago;

Após a missa, cachorro-quente, pastel e roda-da-fortuna.

Sexta-feira, 12:

19h30 – missa com os movimentos da paróquia – Pe. Carlos;

Após a missa, cachorro-quente, pastel e roda-da-fortuna.

Sábado, 13:

18h – missa com os festeiros – Pe. Diomar;

Após a missa, roda-da-fortuna, doces, churrasco, cachorro-quente, pinhão e música ao vivo.

