VÍDEO – Corpo de Bombeiros realiza buscas por pescador desaparecido em Barra Velha

Na manhã desta terça-feira, 9, uma operação de busca e resgate foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Balneário Piçarras após o desaparecimento de um pescador em mar aberto na localidade de Itajuba, em Barra Velha. A ocorrência mobilizou a viatura que partiu às 9h30 com a embarcação BI-Mero a reboque.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de um pescador de 56 anos, cuja embarcação foi encontrada à deriva sem ele a bordo. A ausência do tripulante foi notada por outros pescadores que navegavam nas proximidades.

Buscas

As buscas superficiais iniciaram imediatamente, porém, foram prejudicadas pelas condições climáticas adversas, que tornaram o mar revolto e impossibilitaram a continuidade da navegação segura.

A aeronave Arcanjo também participou da operação, realizando sobrevoos na área. No entanto, devido ao mau tempo, a missão aérea precisou ser abortada.

Durante a tarde, a embarcação de Barra Velha foi novamente colocada na água para continuar as buscas superficiais, na esperança de localizar o pescador desaparecido.

A operação de busca segue em andamento, com o Corpo de Bombeiros de Balneário Piçarras empenhado em localizar o pescador. As autoridades continuam monitorando as condições climáticas e ajustando as estratégias de busca conforme necessário.

