VÍDEO – Colisão entre carro e caminhão é flagrada por câmera de segurança no Limeira, em Brusque

Na manhã desta terça-feira, 9, uma câmera de segurança de uma empresa em Brusque capturou o momento em que um carro colidiu com um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 6h50 na rua Alberto Muller, na entrada do bairro Limeira.

As imagens recebidas pelo jornal O Município mostram um motorista de uma Ford/Ecosport vindo da rodovia Antônio Heil e, ao entrar na Alberto Muller, invadindo a pista contrária e colidindo com a lateral de uma carreta carregada de madeira.

Com a colisão, o para-choque do carro ficou danificado. Não há informações sobre feridos e, de acordo com o sistema do Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência do tipo foi registrada naquele horário.

Veja o vídeo

Leia também:

1. Conheça os métodos contraceptivos disponibilizados para as mulheres pelo SUS em Brusque

2. Membros de quadrilha que atuava em Brusque são alvos de operação sob suspeita de tráfico dentro e fora de presídios

3. Jovens são atropelados por caminhão de gás em São João Batista

4. Evolução do Brusque é insuficiente para tirar o time do Z-4; há dois confrontos diretos no caminho

5. Mãe que morreu junto com filho em acidente na BR-282 havia se curado de um câncer em junho

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: