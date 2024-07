Motociclista fica ferido após colisão com carro no Santa Terezinha, em Brusque

Um motociclista, de 46 anos, ficou ferido após uma colisão com um carro no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu por volta das 7h, na rua Dorval Luz.

Os veículos envolvidos eram um Fiat Mobi e uma Yamaha Lander. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência.

Quando os bombeiros chegaram no local, o motociclista estava andando pela vida, já sem capacete.

Ele relatava dor no punho e apresentava escoriações no tornozelo esquerdo, um corte no lábio e desconforto na lateral do pescoço.

Os bombeiros orientaram o homem a ser conduzido até o Hospital Azambuja, mas ele recusou encaminhamento.

