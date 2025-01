Motociclista fica ferido em acidente com carro na rodovia Pedro Merizio, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após uma colisão contra um carro na rodovia Pedro Merizio, na manhã desta segunda-feira, 27, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 10h no bairro Centro II.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão envolveu um carro GM Prisma, com placas de Brusque, e uma moto, CG 125, com placas de Blumenau. O carro era conduzido por um homem de 22 anos, enquanto a moto, por outro de 34.

Segundo os dados coletados pelos policiais no local, foi identificado que o carro transitava pela rodovia SC-486, no sentido Brusque-Botuverá, quando no quilômetro 30,7 acabou interceptando a motocicleta, que transitava no sentido contrário. O acidente ocorreu quando o condutor do automóvel realizava uma conversão à esquerda.

De acordo com a PMRv, o motociclista sofreu ferimentos leves, mas não foi possível conversar com a vítima devido ao atendimento médico.

O carro foi autuado por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. A moto foi liberada para o condutor.

Leia também:

1. Carro é destruído por incêndio na manhã desta segunda-feira no Jardim Maluche, em Brusque

2. Brusque na última semana de janeiro: mais chuva e menos calor à vista

3. VÍDEO – Delegada atualiza caso de romeno que matou homem e incendiou casa em Balneário Camboriú

4. Direitos do consumidor: confira dicas do Procon para a volta às aulas

5. Saiba quais empresas ocuparão o centro comercial construído no antigo prédio do INSS, em Brusque

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: