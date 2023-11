Motociclista morre após colidir em outro veículo e tombar na BR-101; motorista não estava no local

Um motociclista de 46 anos morreu após colidir em outro veículo e tombar na BR-101, em Imbituba, no Sul de SC, na tarde da terça-feira, 7. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o outro veículo envolvido no acidente não pode ser identificado, pois ele não estava no local do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 18h30. De acordo com a PRF, testemunhas informaram que o motociclista transitava entre as duas faixas da pista quando colidiu no outro veículo e tombou.

Ele conduzia uma Yamaha Factor. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

