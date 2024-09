Um motociclista de 31 anos morreu após um grave acidente com um carro na rodovia SC-390 em Ipira, no Meio-Oeste, neste sábado, 7.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os dois veículos transitavam em sentidos opostos. Em certo momento, a moto, uma BMW S1000, que ia no sentido Concórdia-Ipira, acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com o veículo, um Renault Sandero.

A motorista do carro, também de 31 anos, foi socorrida e encaminhada ao hospital pelos bombeiros. Já o motociclista morreu após dar entrada no hospital. A Polícia Militar também esteve o local.

Leia os destaques da semana:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

3. Eleição em Botuverá: Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Victor (PP)

4. Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

5. Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: