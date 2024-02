Motorista é encaminhado para o Hospital Azambuja após colisão com poste em Guabiruba

Um homem, de 46 anos, ficou ferido após colidir o carro contra um poste. O acidente aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira, 8, na rua Independência no bairro São Pedro, em Guabiruba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista dirigia um carro modelo Uno Mille. A vítima apresentava suspeita de fratura no cotovelo, além de dores na região do pescoço e do tórax.

O motorista foi colocado em uma maca e encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, para avaliação e cuidados médicos.

Leia também:

1. Dengue: Brusque continua a registrar aumento de casos e possibilidade de nova epidemia preocupa

2. Vereadores devem revogar lei que regulamentou grafite em Brusque

3. Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF sobre suposta tentativa de golpe de Estado

4. VÍDEO – Deslizamento de encosta e buraco no asfalto: moradores do Águas Claras cobram reparos em vias

5. Nany People virá a Brusque com apresentação marcada para março; veja como garantir ingressos

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: