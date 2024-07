Motorista é preso após ser flagrado dirigindo embriagado e na contramão, em Brusque

Na noite deste sábado, 27, um homem de 50 anos foi preso por embriaguez ao volante após ser flagrado pela Polícia Militar dirigindo uma caminhonete na contramão em Brusque. O incidente ocorreu por volta das 23h na avenida Beira-Rio, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o relatório da PM, os policiais estavam realizando rondas na região quando avistaram uma caminhonete cinza em alta velocidade, transitando na contramão.

Imediatamente, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, utilizando sinais sonoros e luminosos para indicar a ordem de parada. No entanto, o condutor desobedeceu as ordens e só foi abordado na garagem de um prédio, onde tentava se esconder.

Ao ser questionado sobre o motivo de sua atitude, o homem admitiu que não parou porque havia bebido. Diante dos fatos e do visível estado de embriaguez, os policiais deram voz de prisão ao homem e o encaminharam à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: