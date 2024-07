As condições climáticas devem passar por mudanças significativas a partir deste domingo, 28, em Brusque e nas cidades no Vale do Itajaí. Isso porque uma frente fria está a caminho da região, prometendo o retorno do frio úmido para os últimos dias de julho.

O meteorologista Piter Scheuer foi então consultado pela nossa coluna e, gentilmente, nos forneceu um boletim esclarecedor sobre o assunto. Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto a seguir.

O tempo no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque, bem como, das demais cidades situadas no Vale do Itajaí que planejam atividades externas para este domingo, devem estar atentos à previsão do tempo para evitar contratempos.

Embora grande parte do dia deva ser seco, há uma expectativa para o aumento no risco de chuva, à medida que a tarde for avançar ao período noturno.

Com isso, o sol ainda deve apresentar algumas aberturas, mas mudanças climáticas são esperadas com a aproximação de uma frente fria, que começará a influenciar a região, principalmente a partir da noite.

As temperaturas ainda tendem a se manter dentro de um patamar agradável, variando entre 22°C e 24°C.

Retorno do frio úmido

Agora, vamos focar na previsão para os últimos dias de julho. A frente fria mencionada anteriormente deve afetar as condições climáticas na segunda-feira, trazendo risco de chuva sem um horário específico.

As temperaturas tendem a começar a cair de forma mais notável, diante de máximas provavelmente não ultrapassando os 20°C em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Isso exigirá não apenas o uso de casacos, mas também de guarda-chuvas, que devem estar à mão.

Na terça-feira, embora a chuva ainda faça parte da previsão, a condição diminui bastante. Porém, a nebulosidade estará presente impondo poucas aberturas de sol e uma baixa sensação térmica, diante de máximas não passando de 16 a 17°C.

Para quarta-feira, o último dia do mês, espera-se uma melhora nas condições do tempo, mas a sensação de frio ainda estará presente, sob picos provavelmente não excedendo a marca dos 20°C.

Se não houver mudanças nas atualizações dos modelos meteorológicos, é isso que temos para informar sobre as alterações no padrão climático, que começam a se estabelecer de forma gradativa sobre Brusque e região a partir deste domingo.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O domingo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Domingo nas fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

