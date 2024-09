Motorista foge após capotamento e atropelamento em Blumenau; quatro pessoas ficaram feridas

Na noite desta sexta-feira, 6, uma saída de pista seguida de atropelamento e capotamento deixou quatro pessoas feridas na rua José Reuter, no bairro Velha, em Blumenau. Conforme a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) de Blumenau, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, incluindo os passageiros do próprio veículo.

A ocorrência foi atendida por volta das 23h50. A Guarda aponta que, inicialmente, o carro Fiat Cronos, emplacado em Blumenau, colidiu com um ônibus de linha M Polo Torino, conduzido por um homem de 44 anos. Após o impacto, o carro saiu da pista, atingiu três pedestres e capotou.

Quatro feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os três pedestres atropelados, homens de 16, 17 e 22 anos, ficaram feridos. Os dois mais jovens sofreram lesões leves, enquanto o mais velho teve trauma facial e fraturou o fêmur. Todos foram encaminhados a hospitais para atendimento médico.

A quarta vítima também era um homem e estava no carro. Ele foi arremessado para fora e ficou preso sob o automóvel. Ele sofreu ferimentos nas pernas, foi resgatado e também encaminhado ao hospital.

Motorista não foi encontrado

Segundo a Guarda Municipal, a suposta esposa do proprietário do veículo compareceu ao local e afirmou que o carro havia sido emprestado, mas não sabia informar a quem. O passageiro do automóvel, também ferido, não soube identificar o motorista.

Até o início da manhã, o proprietário do veículo e o condutor não haviam sido localizados. Outros detalhes não foram divulgados.

