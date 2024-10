Motorista morre após carreta tombar em estrada do interior, entre Brusque e Itajaí

O motorista de uma carreta morreu na manhã desta terça-feira, 15, em um acidente na estrada geral do Rio do Meio, no interior entre Brusque e Itajaí. O trecho tem ligação com a rodovia Antônio Heil (SC-486). O Corpo de Bombeiros informou que a vítima é um homem idoso.

O veículo tombou. O motorista foi encontrado com vida, semiconsciente, com grave ferimento na cabeça. O Samu atendeu a vítima após os primeiros cuidados dos bombeiros. Porém, o motorista faleceu dentro da ambulância.

Imagens do local do acidente mostram o caminhão tombado sobre uma cerca, ao lado da estrada. Não há informações sobre o que resultou no acidente. A idade da vítima também não foi divulgada.

