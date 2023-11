Motorista perde controle de carro e colide contra caminhão no Oeste de SC

Uma jovem ficou ferida em um grave acidente que ocorreu na tarde de quinta-feira, 23, na SC-283, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o incidente envolveu uma colisão entre um carro e um caminhão.

A jovem, que conduzia um Volkswagen Gol no sentido Chapecó a Seara, perdeu o controle do veículo após uma curva, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o caminhão poliguindaste.

Desfecho

Após o impacto, a jovem conseguiu sair por conta própria do automóvel, apresentando ferimentos generalizados, porém sem gravidade aparente.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima, que foi posteriormente encaminhada ao Hospital da Unimed, em Chapecó.

