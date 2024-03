Motorista se perde em curva, bate em poste e estrutura cai no veículo em Brusque

No início da tarde deste domingo, 17, a Guarda de Trânsito de Brusque atendeu a uma saída de pista seguida de batida em poste. O motorista de um Ford Focus se envolveu no acidente na rua Almirante Barroso, em frente ao KK Motos.

No local, a guarda observou que o carro saiu da pista logo após fazer uma curva no local. Ele acabou subindo na calçada e ali andou por cerca de sete metros até bater no poste, que com a colisão acabou quebrando e cai do em cima do veículo.

Apesar da situação, ninguém se feriu. Foi realizado teste de alcoolemia do condutor, que deu negativo. Foi realizado um boletim de sinistro de trânsito e acionado a Celesc para os procedimentos de retirada do poste. Na sequência, o condutor removeu seu veículo por conta própria.

