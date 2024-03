VÍDEO – Motorista embriagado invade pista contrária, colide contra moto e mata duas pessoas no Vale do Itajaí

Uma câmera de segurança flagrou um grave acidente envolvendo um Gol e uma Honda CG 160, que matou duas pessoas na SC-477, em Timbó, no Vale do Itajaí. A colisão foi na madrugada deste domingo, 17.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do carro dirigia embriagado, quando invadiu a pista contrária e colidiu contra a motocicleta, causando a morte dos dois ocupantes, de 23 e 25 anos. Ele foi preso em flagrante.

A PMRv aponta que o homem de 27 anos transitava sentido Timbó a Indaial. Então, na altura do quilômetro 193, invadiu a pista contrária e causou o acidente fatal. Com o impacto, o carro parou do outro lado da pista e chegou a capotar.

Os policiais solicitaram ao motorista a realização do teste do etilômetro, o qual o mesmo voluntariamente aceitou fazer. De acordo com a PMRv, o resultado foi o valor de 0,44mg/L de álcool por ar alveolar, sendo que o resultado no visor não pode ultrapassar 0,04. Além disso, a partir de 0,34 é considerado crime de embriaguez ao volante.

Do Gol, ficaram feridas duas passageiras, de 27 e 32 anos de idade. Na motocicleta, estavam os dois homens, que morreram na hora. Eles ainda não foram identificados.

Segundo a PMRv, não foi possível determinar qual dos ocupantes da motocicleta era o condutor e o passageiro. Ambos foram arremessados do veículo após a colisão e não houve testemunhas no local.

Os veículos foram removidos da via e o motorista do carro recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à Central de Polícia de Blumenau.

Confira o vídeo da câmera de segurança:

*Alerta para imagens fortes.

Acidente fatal

A colisão foi registrada por volta das 2h30, quando o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a rua Blumenau, próximo à curva do Gadotti.

Conforme os bombeiros, ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que o condutor e o passageiro da moto já estavam sem vida. Um dos corpos estava na via pública, enquanto o outro foi localizado nas margens da rodovia. Até o momento, os dois homens não foram identificados.

Outras duas mulheres, passageiras do automóvel, foram encontradas conscientes, porém desorientadas e deitadas no local. Uma delas apresentava alterações nos sinais vitais e foi encaminhada ao Hospital Oase pela equipe de resgate. A outra passageira recebeu atendimento do SAMU e também foi levada ao hospital para avaliação médica.

Segundo os bombeiros, o condutor do carro ficou sob responsabilidade da Polícia Militar no local do acidente. Após isso, a ocorrência foi entregue aos cuidados da PMRv. O Instituto Geral de Perícias (IGP) também foi acionado para o local.

Confira vídeo após o acidente:

