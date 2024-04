Mulher é estuprada por dois homens dentro do próprio carro em Balneário Camboriú

Uma mulher de 28 anos foi estuprada por dois homens em um morro de Balneário Camboriú, no domingo, 7. Ela informou à polícia que estava embriagada no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local conversou com a vítima, que ainda estava sob efeito de álcool e confusa pedindo pelo celular. Ela é moradora de Barra Velha e relatou que conheceu algumas pessoas na praia e que, em determinado momento, quis ir para casa dela.

Suspeitos

Dois homens a acompanharam até o veículo dela dizendo que estavam a protegendo de um outro indivíduo. Um deles tomou a direção do carro e foi até o morro, onde ficaram por algum tempo, depois foram até a rua 3020.

A mulher disse que, por estar embriagada, lembra de estar deitada no chão, pois não conseguia ficar em pé. No morro, ela tentou entrar no carro e ir embora sem os homens, mas não conseguiu.

“A vítima se recorda de ter tido relação sexual com os dois homens dentro do veículo no local em que foi encontrada. Ela falou por diversas vezes que queria ir embora e não queria ter relações, mas que teve relações porque eles insistiram, sendo que logo após, eles saíram do carro”, diz o relatório.

Ela ficou dentro do carro sem conseguir achar o celular, então pediu ajuda para duas pessoas que passavam pelo local.

Segundo ela, na praia havia outro homem, que parecia querer lhe ajudar, mas acreditou na história contada pelos suspeitos.

Por vídeos de câmeras de monitoramento, constatou-se que o veículo chega às 9h47, e às 9h48 os dois suspeitos saem do carro.

Polícia acionada

No início da manhã do sábado, a equipe foi atender uma ocorrência onde dois homens haviam saído de um carro com uma mulher embriagada, porém não foram divulgadas outras informações.

Os policiais realizaram rondas pelos locais que o veículo teria passado, mas ele não foi localizado. Durante a confecção do boletim de ocorrência, foi feito contato com o comunicante da primeira ocorrência.

Ele relatou que a mulher chegou na praia embriagada pedindo se poderia ficar naquela roda de pessoas sentada. Segundo ele, muitos estavam tentando se aproveitar dela naquela situação.

“Por causa da situação e preocupado com a vítima, segurou seu sapato e sua bolsa e disse para ela que era pra dizer que ele era seu irmão. Contudo, dois homens a arrastaram pelo chão até o veículo para que ela fosse com eles. Um dos suspeitos, percebendo que a testemunha estava tentando intervir e ligando para a polícia, partiu em sua direção com uma faca e então, para não ser atingido, recuou”, consta no documento.

Informou, ainda, que no momento não conseguiu ver a placa do veículo, apenas que era um Fiat Linea. A Polícia Civil foi acionada e a mulher foi levada para o hospital. O veículo foi entregue na delegacia.

