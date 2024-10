Mulher é presa por tentativa de homicídio contra ex-companheiro em Blumenau

Uma mulher de 25 anos foi presa por tentativa de homicídio contra o ex-companheiro em Blumenau, na tarde desta terça-feira, 29. O crime ocorreu no dia 5 de outubro.

A Polícia Civil realizou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra a mulher, que tentou matar o ex-companheiro por ciúmes.

Segundo a polícia, ela invadiu a residência do homem e o esfaqueou em diversas partes do corpo. Em seguida, perseguiu a vítima por cerca de 1 quilômetro até a casa de familiares.

Ela também foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Glória. Porções de maconha e cocaína, balança de precisão, faca e gilete com resquícios de drogas foram encontradas no local. Ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Blumenau.

