Mulher grava assédio sexual com celular dentro de ônibus e homem é detido em Itajaí

Uma mulher de 27 anos filmou um assédio sexual de um homem dentro de um ônibus em Itajaí na madrugada da segunda-feira, 1º. O caso aconteceu por volta das 5h.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local a vítima informou que o passageiro ao lado dela no ônibus estava tocando na perna dela enquanto ela dormia.

Ela filmou o ato com a câmera do celular. O suspeito do crime, um homem de 66 anos, informou não ter feito nada, apenas encostado nela acreditando que ela consentiu, pois não havia reagido. Ele disse que estava dormindo quando foi filmado.

Diante dos fatos, ele foi detido e ambos foram levados à Central de Plantão Policial para os procedimentos cabíveis.

