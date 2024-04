Idoso com mandado de prisão preventiva é investigado por tentativa de homicídio no Vale do Itajaí

Na manhã desta terça-feira, 2, por volta das 6h15, a Polícia Civil de Ascurra cumpriu um mandado de prisão preventiva de um idoso, de 71 anos, suspeito de cometer um homicídio qualificado tentado. O crime teria acontecido no bairro Ribeirão Santa Bárbara, em Ascurra, em 25 de fevereiro deste ano.

De acordo com as informações da Polícia Civil, um dia após o crime, em 26 de fevereiro, as investigações começaram. A vítima teria sido um morador de Ascurra, que foi baleado na mão e no rosto, sofreu a perda de um dedo e diversas lesões, mas sobreviveu ao crime.

A investigação apontou que o suspeito seria um morador de Indaial e, diante das provas, teve uma prisão preventiva decretada contra ele em 27 de março, porém, apenas foi detido nesta terça-feira, 2 de abril. O suspeito foi encontrado em uma residência no bairro Carijós, em Indaial, onde estava o mesmo veículo que ele teria usado no dia do crime.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito irá ficar preso preventivamente por um prazo indeterminado e foi encaminhado ao sistema penitenciário catarinense. Nenhuma identidade foi revelada e não há mais informações no momento.

