Mulheres são encontradas mortas a facadas, em Navegantes; suspeito é preso

Duas mulheres foram encontradas mortas a facadas dentro de uma casa em Navegantes, no Litoral catarinense, neste sábado, 22. As vítimas foram identificadas como Carin Salomão e Raquel Hostins. Um suspeito foi detido na madrugada deste domingo, 23. As informações são do portal de notícias g1.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido ao presídio em Itajaí. As investigações estão a cargo da Polícia Civil. Detalhes sobre a motivação do crime não foram divulgados.

Ainda conforme o g1, a PM foi acionada para atender a ocorrência por volta das 17h30, quando a amiga de uma das vítimas encontrou os corpos. O crime aconteceu no bairro Machado.

Uma das vítimas estava no quarto, e a outra, nos fundos da casa. Policiais conversaram com testemunhas e analisaram imagens de câmeras de monitoramento.

Prefeitura lamenta morte

Carin Salomão era professora. A Secretaria de Educação de Navegantes divulgou uma nota de pesar pelo Instagram. A pasta afirma que Carin “dedicou a vida à educação”. Leia na íntegra:

Nota de pesar

A Prefeitura de Navegantes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamenta e manifesta profundo pesar pelo falecimento da professora Carin Salomão, que dedicou a vida à educação.

Diante dessa irreparável perda e neste momento de luto e de tristeza, a Educação de Navegantes se solidariza com toda a família e amigos.

Nossos sinceros sentimentos.

