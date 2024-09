Mutirão de Castração: Mais de 200 animais passam por procedimento cirúrgico em Brusque

No último sábado, 7, ocorreu o segundo Mutirão de Castração, no bairro Águas Claras, em Brusque. No total, 80 gatos (43 fêmeas e 37 machos) e 125 cães (83 fêmeas e 42 machos) foram castrados.

Ao todo, haviam 287 animais inscritos. Destes, 49 não compareceram, dois foram recusados após avaliação médica e 34 inscrições foram reprovadas por não atenderem aos critérios exigidos.

“O evento foi realizado com sucesso, porém, reforçamos para que as pessoas que cadastrarem seus animais de estimação compareçam ao mutirão, pois acabam tirando a vaga de outros moradores”, afirmou o chefe do projeto Bem-Estar Animal, Cassiano Dorval Tomio

A próxima edição ocorrerá no bairro Limeira Baixa, no dia 28 deste mês. No dia 19 de outubro será a vez do bairro Steffen. A última ação está marcada para 20 de outubro, no Dom Joaquim.

Cães serão atendidos até o peso de 20 kg, e gatos serão atendidos com todos os pesos. É imprescindível que cães estejam com guias e os gatos em caixa de transporte. Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório.

