Uma novidade estreia em Brusque no próximo mês, que traz do Japão o conceito de bar “izakaya”. No outro lado do mundo, esta espécie de boteco japonês costuma servir uma dezena de receitas para petiscar, enquanto se bebe saquê, shochu (destilado), cerveja ou vinho.

Eles estão populares já em São Paulo, mas em Santa Catarina este é um piloto, idealizado pelos sócios Luis Fernando Kohler e Guilherme Fritzke. Por aqui, o boteco levará o nome de Tsuru’s Izakaya, e funciona de terça à sábado com muito agito. O lugar escolhido é o conteiner que abrigava o antigo Sweet Family, no Archer Boulevard.

Alguma dúvida que esse hotspot vai bombar?