Na sua 3ª temporada, O Negócio da Moda propõe aos participantes pensarem a moda através de todos os pilares que compõem esse universo. Mais de 30 personalidades entre jornalistas, pesquisadores, estilistas, diretores de MKT, RH, CEOs, economistas e presidentes de empresas e associações se reúnem para debater os desafios diários do cenário fashion, compartilhando as melhores práticas e tendências e gerando novos negócios, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, em Camboriú.

A intensa programação do projeto, idealizado pelo empresário e produtor Ivan Jasper, será realizada no Maria’s Eventos. “O Negócio da Moda (ONDM) é uma grande plataforma de conexão e compartilhamento de inteligência e conhecimento das nossas empresas”, explica Jasper.

Grandes nomes do mercado da moda, como Ronaldo Fraga, Adriana Zucco (Colcci) e Lucas Franzato (Morena Rosa), o economista, consultor e pesquisador de moda italiano Enrico Cietta e Rozália Del Gaudio (Gerente Sênior de Sustentabilidade e Comunicação – C&A Brasil), entre tantos outros profissionais renomados já estão confirmados no casting.

As primeiras informações, histórico do evento e como participar você acompanha no site oficial do ONDM.