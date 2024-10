Observatório Social de Brusque participa de seminário regional em Blumenau

O Observatório Social de Brusque (OSB Brusque) participou no dia 26 de setembro do 3º Seminário Regional Observatórios Sociais do Vale Europeu, realizado em Blumenau. O encontro reuniu também representantes do OSB Blumenau, Indaial, Pomerode e de Timbó.

A dinâmica do 3º Seminário foi focada no compartilhamento de experiências e boas práticas realizadas pelos Observatórios. O formato foi aprovado pelos participantes que enalteceram a importância de compartilhar iniciativas e soluções para situações que são comuns nas organizações.

Segundo a consultora pedagógica de Educação Fiscal e Cidadania do OSB Brusque, Priscila dos Santos Petermann, esse modelo reforça o trabalho em rede e contribui para o fortalecimento da atuação dos observatórios em toda região.

“Que possamos continuar manifestando nossas condutas, nosso modo de fazer e sempre mantendo o respeito entre nós. Que cada compartilhamento possa inspirar ou nos fazer refletir sobre novas possibilidades e estratégias de ações para que sempre possamos crescer uns com os outros”, enfatiza.

Para o coordenador do OSB Timbó, Renato Eliezer Schwanke, o formato proporcionou maior integração e soluções práticas aos seus participantes.

“Gostei bem mais deste modelo de seminário, mais informal e com foco na troca de experiências, onde um ajuda o outro. Agradeço pela troca de experiência e oportunidade de conversar com cada um de vocês, e assim termos um OSB do Vale mais unido e parceiro”, destaca.

O próximo encontro anual dos Observatórios Sociais do Vale Europeu tem previsão de ser realizado no segundo semestre de 2025.

