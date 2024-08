Ônibus com 26 passageiros e carro colidem na BR-470; motorista ficou preso às ferragens

Dois ocupantes de um carro ficaram gravemente feridos após a colisão com um ônibus rodoviário, com 26 passageiros, na madrugada desta quinta-feira, 29, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. O motorista ficou preso às ferragens.

O acidente aconteceu por volta das 1h10, na BR-470, no km 182, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros. O motorista do carro, de 43 anos, estava com o nível de consciência alterado e foi encontrado presos nas ferragens, com politraumatismo. Ele foi levado ao hospital.

Já a passageira, que também estava no Chevrolet Spin prata, conseguiu sair do veículo e foi levada ao hospital por moradores.

No ônibus, estavam 26 passageiros e o motorista. Eles não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico.

Após o resgate, a equipe de bombeiros realizou a limpeza da pista e auxiliou no controle do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a dinâmica da colisão.

