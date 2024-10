Operação Limpa Postes recolhe mais de 400 quilos de fios e cabos no Centro de Brusque

Dando continuidade ao recolhimento de fios e cabos nos postes públicos do município, o Procon, com o auxílio da Secretaria de Obras e da Guarda de Trânsito de Brusque, além de diversas empresas de telefonia e internet, retiraram mais de 400 quilos destes materiais na rua Pedro Werner, no Centro, na última sexta-feira, 4.

Os trabalhos começaram no início da manhã e foram até pouco depois das 12h, partindo na altura da avenida Lauro Muller até as proximidades da Sassipan.

Com mais uma boa adesão por parte das empresas, uma considerável quantidade de cabos e fios foi retirada dos postes em menos tempo, trazendo mais eficiência à operação.

Desta vez, se fizeram presentes: Claro, Mix Conect, BJNet, Vital, Vivo, Serede/Oi, Unifique, Unetvale, Acessoline Telecom e Engecel.

O próximo evento para recolhimento de fios e cabos dos postes públicos será realizado no dia 18, na rua Rodrigues Alves, no Centro.

Leia também:

1. Previsão meteorológica aponta dias instáveis e reforça alerta em Brusque

2. PM aprende carga de mais de 300 caixas de vinhos argentinos contrabandeados na BR-470

3. Saiba como vai funcionar o método de pagamento da 37ª Fenarreco, em Brusque

4. Quase 23 mil brusquenses não foram às urnas nas eleições de 2024

5. Prefeito reeleito de Brusque, André Vechi define concessões de esgoto e transporte público como prioridades do mandato



Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: