Menino de 5 anos tem suspeita de traumatismo craniano após ser prensado por portão em São João Batista

Um menino de 5 anos foi levado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano após ser prensado por um portão em São João Batista. O acidente aconteceu na noite da segunda-feira, 7, por volta das 18h.

Quando os bombeiros chegaram no local, o menino estava deitado no colo da mãe. Ele apresentava uma contusão acima do olho direito.

A mulher relatou que o portão de ferro da casa se soltou do trilho e caiu sobre o menino, vindo a prensá-lo contra o chão. Ele foi levado ao Hospital São João Batista.

