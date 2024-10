PMRv divulga dinâmica de grave acidente entre carro e motocicleta na Ivo Silveira, em Brusque

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou, na manhã desta terça-feira, 8, a dinâmica do grave acidente entra um carro e uma motocicleta na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em Brusque. A colisão aconteceu na tarde da segunda-feira, 7, no bairro Volta Grande.

Os veículos envolvidos eram uma Honda CG Fan, com placas de Brusque, e um Chevrolet Spin, com placas de Ilhota. O motociclista, de 21 anos, sofreu fratura exposta em uma das pernas. O motorista do carro era um homem de 67 anos. Não foi informado se ele se feriu.

É dito no relatório da PMrv que o motociclista transitava pela rodovia, sentido Gaspar à Brusque, quando foi ‘cortado’ pelo carro, que saiu da pista marginal.

O motorista realizou uma conversão proibida no local e foi o causador do acidente. O motociclista foi levado ao Hospital Azambuja.

