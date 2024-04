Operação Mensageiro: prefeito de São João do Itaperiú é preso e deputado é alvo de busca e apreensão

Foi realizada nesta segunda-feira, 29, a 5ª fase da Operação Mensageiro, que apura esquema de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro nos setores da coleta de lixo, de abastecimento de água e de iluminação pública em diversas regiões de Santa Catarina. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.

Entre os políticos da vez, estão Clézio José Fortunato (MDB) e Jaime Antonio de Souza (PL), prefeito e vice-prefeito de São João do Itaperiú, no Norte Catarinense. Eles foram presos preventivamente na manhã desta segunda-feira, 29.



Em nota oficial, a Prefeitura de São João do Itaperiú confirmou as duas prisões. “Durante o cumprimento da ação, a administração municipal esteve colaborando com os agentes na entrega de documentos e aparelhos eletrônicos”, informa a nota.

A prefeitura também afirma que o prefeito Clézio declarou estar tranquilo com a resolução do caso e disposto a colaborar nos próximos passos da investigação.

Outros alvos

O deputado estadual Emerson Stein (MDB), ex-prefeito de Porto Belo (2017 e 2022), também é alvo da operação. Contra ele foi emitido um mandado de busca e apreensão.

Em nota, o deputado esclareceu que “ainda não está sob posse dos autos e acredita que logo deve se inteirar do processo”. Ele também ressaltou que está cooperando com as investigações.

“Assim que tivermos por dentro da ação vamos nos pronunciar”, afirmou.

Porto Belo

O município de Porto Belo também virou alvo de buscas nas investigações da quinta fase da operação. Em nota, o município comunicou:

“O município de Porto Belo vem a público informar que recebeu na manhã desta segunda-feira, 29, no Centro Administrativo, agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), em investigação para nova fase da Operação Mensageiro, que investiga contratos firmados com o Grupo Serrana.

No Centro Administrativo de Porto Belo, a equipe buscou informações referentes a contratos estabelecidos no ano de 2021. O governo municipal colocou a equipe à disposição e está disposto a colaborar com a investigação, que segue em sigilo de Justiça.

O prefeito Joel Lucinda, que assumiu o governo de Porto Belo em 2022, ressalta que segue acompanhando o processo, que em Porto Belo, especificamente, está relacionado com a Empresa de Abastecimento de Água.

Com o objetivo de atender a demanda crescente de tratamento e abastecimento de água, Porto Belo já trabalha na elaboração de estudo que aponta a melhor forma de realizar o serviço na cidade, estudando também a implantação do saneamento básico. Destacamos que todo o processo de análise do novo formato a ser estabelecido foi supervisionado pelo TCE/SC.”

Ordens de prisão

As ordens de prisão e de busca e apreensão, expedidas pelo TJ-SC após requerimento apresentado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, são relacionadas a infrações que teriam ocorrido em duas cidades catarinenses – uma no Vale do Itapocú e outra na região da Foz do Rio Itajaí. Entre os alvos estão agentes públicos, privados e órgãos públicos. A operação é desdobramento das fases anteriores da Operação Mensageiro.

Após mais um ano de análise das evidências coletadas, da realização de novas diligências investigativas e com a oitiva de diversas testemunhas e investigados, foi identificada a possibilidade da prática de novos crimes envolvendo, dessa vez, a prestação de serviços de abastecimento de água e de iluminação pública em dois municípios catarinenses. Uma das ordens judiciais de prisão preventiva foi cumprida em São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal presta apoio no cumprimento das buscas. A apuração segue em sigilo, por determinação da Justiça.

