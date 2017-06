Brusque apresentou um volume elevado de chuva nos últimos dias. Minhas estações registraram no período de 26 de maio a 05 de junho/2017, mais de 220 mm, sendo que desse total, 57,1 mm apenas entre o início da noite de ontem,04, até o meio da tarde de hoje,05. Vale observar também que só nestes primeiros 5 dias de junho, o acumulado de 60mm já se assemelha a toda a soma do mês de junho/2016, que na ocasião somou um total de 68,4 mm. E vem mais chuva por aí. Segundo previsões do meteorologistas, teremos o retorno da chuva intensa entre o final da tarde de hoje e amanhã, uma péssima notícia por sinal, já nosso município já sofre as consequências desse alto registro de chuva dos últimos dias.