Paraciclista representa Brusque em competição no interior de São Paulo

O paraciclista brusquense José Ricardo Lana, o Ricardinho, disputou no domingo, 18, a abertura do Campeonato Paulista de Paraciclismo. A competição foi sediada em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, a 244 quilômetros da capital do estado.

O campeonato é vinculado à Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), validando pontos para o ranking da principal entidade da modalidade no Brasil. A próxima etapa é em Taubaté (SP).

Ricardinho, que integra a equipe Brucicle, ficou com a 4ª posição. Ele competiu na categoria Mc2 e foi o único brusquense a disputar a abertura do campeonato no interior de São Paulo.

