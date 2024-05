Paróquia São Luís Gonzaga inicia preparativos para festa do padroeiro; confira programação

A Paróquia São Luís Gonzaga já está nos preparativos para a festa do padroeiro, que acontece de 16 a 23 de junho.

A programação do evento foi definida e envolve celebrações especiais na igreja Matriz durante todos os dias, além dos momentos de confraternização, com festa junina, venda de cachorro-quente, churrasco, pirão com linguiça e os tradicionais jogos no salão paroquial.

Na programação, o destaque é para a sexta-feira, 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, quando todas as comunidades da paróquia são convidadas a participar da missa às 19h, na igreja Matriz.

Tempo de oração

O pároco, padre Diomar Romaniv, destaca que a semana do padroeiro é um tempo mais intenso de oração, celebrações e confraternizações que fortalecem os laços da comunidade.

“Temos os momentos de aprofundamento da espiritualidade, com as missas, além da dimensão fraterna da comunidade, que se reúne para se confraternizar, para partilhar a vida e os alimentos”.

O padre também destaca a festa do padroeiro do ponto de vista financeiro, já que os recursos arrecadados com o evento são destinados à manutenção da paróquia e pastorais e, neste ano, também serão empregados nas obras do Parque Caminho das Virtudes.

“Uma parte dos recursos da festa vamos investir na constituição do Parque que estamos planejando. Queremos dar alguns passos e continuar o trabalho com os recursos advindos da nossa festividade”.

Programação

Santas missas

Domingo, 16 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Fernando Teckler;

Segunda-feira, 17 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Cláudio Márcio Piontkewicz;

Terça-feira, 18 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Marilton Nuss;

Quarta-feira, 19 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Eduardo Cardozo de Senna;

Quinta-feira, 20 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Zaqueu Suczeck;

Sexta-feira, 21 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Silvano João da Costa;

Sábado, 22 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Carlos Nicolodelli;

Domingo, 23 de junho, às 19h – Missa celebrada pelo padre Diomar Romaniv.

Momentos de confraternização

De 16 a 23 de junho: venda do tradicional cachorro-quente;

Sexta-feira, 21 de junho: venda de cachorro quente, churrasco e espetinho de carne e frango;

Sábado, 22 de junho: Festa Junina em parceria com o Colégio São Luiz, a partir das 15h30. À noite, venda de pirão com linguiça;

Domingo, 23 de junho: almoço com churrasco e buffet.

