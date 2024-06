Passeio Radical e Expedition reúnem entusiastas na Fenajeep em Brusque

Neste sábado, 1º, a Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) realizou os tradicionais Passeio Radical e Expedition, que reuniram mais de 180 veículos.



Para participar do Desafio Radical, o jipe precisa estar equipado com pneus adequados, guincho e acessórios para trilha pesada. “Este ano o trajeto passa pelo Gasparinho. É uma trilha inédita, pois o nosso compromisso é de inovar e surpreender os participantes”, garante o organizador Cristian Noldin, que contou com o apoio de Thiago Coelho e Júlio Cassaniga.

Ângelo Mafra representa Brusque no Passeio Radical. Há cinco anos ele participa do desafio, ao lado dos amigos. “Preparei o pneu e o motor porque gosto de uma aventura mais pesada. Bastante lama é o que queremos”, afirma.

Outro apaixonado pelo Radical da Fenajeep é Ubirajara Pedro Coutinho Corrêa, que veio de Santo Antônio do Sul (PR). “A expectativa é de muito atoleiro. Quanto mais pesada a trilha for, melhor”, enfatiza.

Expedition

Ideal para as famílias que desejam apreciar belezas naturais, mas sem abrir mão de um pouco de adrenalina, o Passeio Expedition reuniu 120 carros para fazer 94 quilômetros de trilhas. A saída ocorreu na sede da 30ª Fenajeep, também na manhã deste sábado, tendo como destino Guabiruba e Botuverá.

“Os trabalhos iniciaram em fevereiro, com o levantamento das trilhas. Mas, na última semana, parte do percurso precisou ser alterado, devido ao volume de chuvas. Infelizmente, uma ponte foi levada pela enchente e isso comprometeu a nossa rota”, conta o diretor do Expedition, Eleno Abromovicz, que tem o apoio de Fernanda Ristow.

Superando as adversidades da natureza, o percurso traçado envolve passagens por riachos, pontes e cachoeiras. “As vistas são muito bonitas devido à altitude e sempre envolvemos um pouco de emoção, para que o piloto possa testar o 4×4”, destaca Eleno.

O Passeio Expedition encerra em Botuverá, com o almoço no restaurante Porto Franco. O casal de Florianópolis, Lucas Rogério dos Santos e Beatriz Jacques já participavam da Fenajeep e, em 2023, conheceram o Expedition.

“Naquela ocasião nos comprometemos em participar neste ano. Estamos ansiosos pela aventura e muito felizes com a acolhida e o espírito de confraternização”, relata.

Outro casal estreante no passeio é Roberto dos Passos Dreher e Joceli Costa, que veio de Navegantes. “Gostamos de lama, mato e aventura. Estamos ansiosos, só de escutar o ronco do motor já estamos arrepiados”, revelam.

Veja as fotos da Fenajeep

1 de 7

