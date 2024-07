Pedestre morre atropelado por carro de Brusque na SC-410, em Tijucas

Um Kia Sportage, com placas de Brusque, se envolveu em um acidente com morte na rodovia SC-410, em Tijucas, na madrugada desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu por volta das 2h, no bairro Joaia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro era conduzido por um homem de 29 anos.

É dito no relatório que o veículo transitava pela rodovia sentido Tijucas a Canelinha quando, no quilômetro 5,8, um carro que estava atrás dele deu sinal de luz.

O motorista reduziu a velocidade, olhou pelo espelho e percebeu que havia colidido em algo. Ele parou logo a frente, voltou ao local e viu que havia atropelado um pedestre.

O homem acionou o Samu, que constatou o óbito da vítima. Até o momento, ela não foi identificada.

“O condutor do veículo não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Efetuado o teste do etilômetro passivo, não foi constatada ingestão de álcool”, diz o relatório.

