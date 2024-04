Polícia Civil investiga guardas suspeitos de terem torturado pessoa com deficiência em Balneário Camboriú

A Polícia Civil deflagrou na tarde de terça-feira, 23, uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão em investigação que apura um crime de tortura praticado por dois guardas municipais de Balneário Camboriú contra um homem com deficiência. O caso teria acontecido no dia 26 de janeiro.

Na ocasião, a vítima foi abordada pelos suspeitos às margens da Marginal Oeste e colocada dentro de uma viatura, onde teria sido severamente agredida. Em seguida, foi abandonada desacordada nas margens da BR-101, em Itajaí, vindo a ser socorrida por uma equipe de resgate da concessionária da rodovia.

Os mandados foram cumpridos nos endereços dos suspeitos e em seus armários na base da Guarda Municipal de Balneário Camboriú. Além dos mandados de busca e apreensão, o Poder Judiciário expediu medida cautelar para que os investigados não se aproximem da vítima ou de testemunhas.

A investigação agora entra em sua fase final com análise do material apreendido e encaminhamento do inquérito policial ao Poder Judiciário e Ministério Público.

